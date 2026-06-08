PIT-CNT realiza paro parcial de 9 a 13 horas el miércoles; algunos sindicatos paran todo el día

El PIT-CNT convoca a un paro parcial entre las 9 y las 13 horas para el miércoles para expresar rechazo por la Rendición de Cuentas que no amplia el gasto público. La movilización inicia a las 10 frente al local del Apex Cerro, en Santín Carlos Rossi.

La central sindical plantea que la Rendición de Cuentas debe ser un instrumento de justicia social, no de ajuste, y exige que el gobierno priorice los rubros para la salud, educación, vivienda y empleo.

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas este mes. Tiene plazo hasta el 30 de junio. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció junto con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que no incrementarán el gasto, pero generarán reasignaciones para favorecer la protección a las infancias, la política de seguridad, respaldar la salida de la calle de las personas que allí pernoctan y el empleo.

El ministro también enfatizó que las metas fiscales establecidas por la ley de presupuesto se mantienen.

La decisión de no incrementar el gasto total alerta a los sindicatos, y algunos resolvieron que la medida del miércoles sea de 24 horas y no parcial. Tal es el caso de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenape), la Asociación de Maestros (Ademu), el sindicato de funcionarios de UTU (Afutu), los docentes de la Universidad (ADUR) y la Federación Obrera Industria de la Carne (FOICA).