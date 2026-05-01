PIT-CNT denuncia "el secuestro de compañeros" que iban a Gaza por parte de Israel, y la Cancillería informó que están en Grecia

Daniela López y Jorge Vignolo, del PIT-CNT, en los videos que emitieron en el acto por el Día de los Trabajadores.

Durante el acto por el Día de los Trabajadores este viernes 1 de mayo, el PIT-CNT denunció que dos de sus compañeros y dirigentes fueron “secuestrados por el ejército de Israel” cuando iban en la flotilla Sumud hacia Gaza con el objetivo “abrir un corredor humanitario”, dijo Javier Díaz, vicepresidente de la central sindical.

“Si están viendo este video es porque fuimos secuestrados”, dijeron Daniela López y Jorge Vignolo, en videos que fueron emitidos durante el acto del PIT.

En paralelo, la Cancillería de Uruguay publicó un comunicado sobre la situación de los integrantes de esta flotilla, y en particular de los uruguayos allí presentes.

“La Cancillería ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del PIT-CNT y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla. Asimismo, se ha venido coordinando internamente con las Embajadas de la República en Israel y Grecia”, dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Y agrega: “La información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud”.

“Se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025”, finaliza el comunicado.