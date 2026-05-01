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ACTO POR DÍA DE LOS TRABAJADORES

Nathalie Barbé, del PIT-CNT, acusó al gobierno de hacer "una privatización encubierta" del portland de Ancap

La secretaria de asuntos laborales del PIT-CNT Nathalie Barbé dijo que “el problema del portland de Ancap es político, no técnico”. “La salida es clara, se necesita inversión estatal”, reclamó.

Secretaria de asuntos laborales del PIT-CNT Natalia Barbé.&nbsp;

Secretaria de asuntos laborales del PIT-CNT Natalia Barbé. 

La secretaria de asuntos laborales del PIT-CNT Nathalie Barbé fue la segunda oradora del acto central por el Día de los Trabajadores, y allí enumeró conflictos en distintos sectores de la actividad pública y privada.

En este sentido cuestionó al gobierno y al directorio de Ancap por el planteo de cerrar la planta de portland de Paysandú y concentrar este negocio en Minas.

“El problema es político, no técnico”, dijo Barbé, y agregó: “Las empresas públicas son atacadas una y otra vez con iniciativas de privatización y vaciamiento”.

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“No vamos a aceptar el vaciamiento en el ajuste ni el camino que están haciendo a una privatización encubierta”, dijo sobre el negocio del portland de Ancap.

“La salida es clara, se necesita inversión estatal, sin entrega al capital privado, con una gestión pública comprometida y el desarrollo de una industria que sea totalmente para nuestro país”, concluyó.

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