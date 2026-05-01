Joselo López criticó a Oddone por hablar "de ajuste" en la Rendición de Cuentas y anunció movilización para impedirlo

El dirigente sindical Joselo López (de la Confederación de Funcionarios del Estado) fue el primero orador del PIT-CNT en el acto por el Día de los Trabajadores, y en su discurso realizó críticas y reconocimientos al gobierno de Yamandú Orsi, presente en primera fila para escuchar los planteo del movimiento sindical.

López cuestionó al ministro de Economía Gabriel Oddone “por decir que no descarta que la Rendición de Cuentas vaya por el lado del ajuste”.

Con Oddone también presente del 1 de mayo, López aseguró que si la próxima Rendición de Cuentas plantea recortes o ajustes presupuestales, habrá “movilización sindical para que esa idea no prospere”.

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“Decimos con respecto y convicción que eso no solo nos preocupa si no que nos va a tener movilizados para que esa idea no prospere”, insistió el dirigente sindical del INAU.

López también cuestionó la negociación salarial en el sector público, y dijo que el planteo del gobierno allí fue “extremadamente conservador”.

Y sobre el presupuesto general del gobierno, aprobado a fines de 2025, dijo que planteó “un incremento muy magro”.

En otro punto de su discurso, López habló de “carencias y problemas” en la salud y la vivienda, donde dijo que “es muy difícil para los trabajadores acceder a la vivienda propia”. También alertó por “problemas de seguridad en la educación”.

Más adelante destacó y reconoció los planteos que surgieron del llamado Diálogo Social para reformar el sistema previsional, y en ese punto expresó el apoyo del PIT-CNT a la idea de volver a la jubilación con 60 años de edad y “eliminar el lucro” de las AFAP. También valoró como positiva la propuesta de un seguro de desempleo para trabajadores independientes y monotributistas.