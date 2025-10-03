Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo anunciaron que este fin de semana no realizarán controles. La medida obedece al rechazo por el recorte de horas extras que ha adoptado la administración de Mario Bergara.
Pese a medida de inspectores, policías realizan controles de tránsito y alcoholemia este fin de semana
"No puede la ciudadanía quedar rehén de esa disposición entonces nosotros lo que hicimos fue contactarnos con la Policía", dijo el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.
El director de Movilidad de la Intendencia, Germán Benítez, dijo a Subrayado que habrá controles pese a estas medidas. Las mismas serán llevadas adelante por personal de Policía de Tránsito del Ministerio del Interior.
"Tomamos conocimiento en el día de ayer de una medida de protesta de un grupo, no generalizado tampoco. No puede la ciudadanía quedar rehén de esa disposición entonces nosotros lo que hicimos fue contactarnos con la Policía y asegurarnos que ellos van a realizar los operativos de espirometría indicados".
Inspectores no trabajarán el fin de semana, y presidente de Unasev pide cambiar régimen de horas extras: "Es insostenible"
El jerarca no dio información sobre los puntos en los que estarán instalados los policías, pero aseguró que quedaron conformes. La normativa avala a los efectivos a que puedan sancionar al igual que los inspectores.
