Inspectores no trabajarán el fin de semana, y el presidente de la Unasev propone cambiar su régimen de horas extras: "Es insostenible"

Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo resolvieron no trabajar este fin de semana del Patrimonio (sábado 4 y domingo 5) en protesta por el recorte de horas extras que anunció el intendente Mario Bergara (entre otras medidas) como forma de intentar reducir el déficit de la comuna.

Ante esta decisión, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) Marcelo Metediera planteó cambios al régimen de trabajo de los inspectores, especialmente los fines de semana.

Y es que los inspectores de tránsito trabajan los sábados y domingos con horas extras, que cumplen si así lo desean. “No es obligatorio”, señaló Metediera, y cuestionó que esto suceda justo cuando se registra la mayor cantidad de siniestros de tránsito y picadas, esto es, entre el viernes y el domingo de noche, o madrugada del lunes.

“Es insostenible que a nivel nacional, en todo el país, los momentos en que más tenés que trabajar con los temas de tránsito, las espirometrías positivas, los siniestros de tránsito, los fallecidos, las picadas, se dan en general desde los viernes a las 20 horas al domingo o al lunes a las 8 de la mañana. Entonces en los horarios y los días que más tenés que hacer, no está bueno que se dependa de la voluntad de las personas, o hacer una planificación de trabajo sobre horas extras. En algún momento va a haber que reconsiderar esa situación”, dijo Metediera este viernes de mañana en rueda de prensa.

“No puede ser como un trabajo administrativo de lunes a viernes”, insistió al referirse al trabajo de los inspectores de tránsito.