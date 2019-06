Perú, el rival de Uruguay en cuartos de final, llegará el sábado con el "Ciclo Gareca" en la mira

Los peruanos llegan a esta llave casi por descarte, en su calidad de terceros, tras sufrir una goleada humillante ante Brasil por 5 a 0.

Para colmo, la baja definitiva de Jefferson Farfán "La Foquita" pone en riesgo las posibilidades ofensivas del equipo. Una lesión en la rodilla izquierda lo radió de la competición.

La alineación más probable, según la prensa: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Araujo (o Carlos Zambrano), Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva; Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Antes de subir al avión rumbo a Brasil, el público peruano confiaba en el equipo. El 84% aprobaba el desempeño de Ricardo Gareca, según una encuesta de El Comercio-Ipsos, mientras que un 25% aseguraba que Perú podía llegar a las semifinales.

El exitismo puso la confianza en el suelo. Y sobre todo, después de recibir nueve goles en menos de quince días (en los últimos cinco partidos), y haber convertido solo tres.

Tras esos números, "el comando técnico de Ricardo Gareca tendrá que evaluar algunos recambios en su once base", escribió el suplemento deportivo de El Comercio bajo el título "El final de los indiscutibles en la selección peruana".

Con las cartas a la vista la prensa limeña duda del entrenador argentino y de sus jugadores.

El diario El Comercio sostiene que no es un problema nuevo, ya que la selección peruana viene cuesta abajo desde hace muchos años.

Muchas veces criticado por los hinchas y los técnicos cuestionan el "temperamento" (las generalizaciones nunca son buenas) y la falta de espíritu competitivo del futbolista peruano. En cambio es tradicional la buena técnica y la gran plasticidad de sus movimientos en cancha, su fútbol asociativo, imposible de encontrar en otras selecciones, incluida Uruguay.

Como entrenadores de selección y de clubes, uruguayos como Pablo Bengoechea y antes aun Sergio Markarián, han trabajado mucho sobre estos aspectos del futbolista incaico.

Gareca representó también parte de esos avances, lo que posibilitó a la franjeada estar en Rusia 2018.

Sin embargo, las selecciones -y la peruana no es la excepción- son una mezcla de tradiciones deportivas del país, trabajo de base juvenil y suerte con las generaciones de futbolistas que tocan en suerte.

Revela que tiempo atrás, el argentino Bielsa -ante una propuesta de la federación- preguntó si los dirigentes creían que había al menos once atletas de alta competencia entre los seleccionables. Le dijeron que no, a lo sumo uno o dos jugadores. En aquel momento eran Percy Olivares y Chemo del Solar. La respuesta de Bielsa fue no.

Ahora las cosas no son tan distintas. De los 23 convocados, 17 juegan en el extranjero. Solo cuatro en Europa: Luis Advíncula en el Rayo Vallecano, descendido en España; Carlos Zambrano en el Basilea, campeón en la liga de Suiza; Renato Tapia en el Willem II, con el logro de haber llegado a la final de la Copa de Holanda; y Jefferson Farfán en el Lokomotiv de Rusia, que disputó la Champions League.

Hay una historia que favorece a los de Tabárez, pero siempre en partidos

De hecho, en Eliminatorias para Rusia 2018 la celeste perdió y ganó: 1 a 0 como local 1- 2 como visitante.

En Copa América 2011 fueron los dos últimos antecedentes entre Perú y Uruguay dentro del torneo.

Primero empataron (1-1, con goles de Paolo Guerrero y Luis Suárez) en el Estadio San Juan Bicentenario por la primera fecha del grupo C. Pero después La Celeste ganó por 2-0 en la semifinal que se disputó en el Estadio de La Plata.