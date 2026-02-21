Boca vuelve a decepcionar al empatar sin goles con Racing; Cavani se fue silbado

Boca Juniors y Racing empataron 0-0 este viernes en el inicio de la sexta fecha del torneo Apertura 2026 argentino, en un deslucido clásico jugado en La Bombonera .

El empate prolongó la racha discreta del Xeneize, que al menos evitó una derrota que hubiera complicado aún más la situación de su entrenador, Claudio Úbeda.

Boca solo ganó uno de sus últimos cinco partidos y además igualó sin goles sus últimos dos, ambos como local, en otra prueba de su anemia ofensiva.

Seguí leyendo "Perdón por tan poco": el uruguayo Nicolás Pirozzi quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Invierno

La noche tuvo un foco especial en Edinson Cavani. El delantero vivió una jornada atípica al retirarse silbado masivamente por la hinchada en La Bombonera, en la primera reprobación de tal magnitud desde su llegada al club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025008166224744887&partner=&hide_thread=false ENSORDECEDORA SILBATINA PARA EDINSON CAVANI AL SER REEMPLAZADO EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/ej3nxTywBF — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Ante Racing fue titular y capitán, pero no registró tiros al arco y perdió la posesión en siete oportunidades. El “Matador” no convierte un gol de jugada desde el 24 de agosto de 2025, ante Banfield, y su último tanto oficial fue de penal en noviembre de 2025.

"Entiendo el enojo del hincha", aceptó Úbeda, cada vez más criticado. "Me voy tranquilo porque la actitud fue muy buena, el equipo fue tácticamente ordenado, pero no alcanza", agregó el cuestionado entrenador boquense.

Con este empate, Boca suma 8 puntos y está quinto en la Zona A, mientras que Racing marcha octavo en la Zona B con siete unidades en seis partidos jugados.

El local contó en ofensiva con los uruguayos Cavani y Miguel Merentiel, que volvió a rendir en muy baja forma, y con el volante chileno Williams Alarcón. Los tres fueron reemplazados en la segunda mitad.

No hubo emociones en un primer tiempo muy mal jugado, áspero y luchado y sin remates a los arcos. No varió el trámite en la segunda mitad, aunque La Academia mejoró un poco y tuvo más control de la mitad del campo con los ingresos de Bruno Zuculini y Matías Zaracho.

Racing generó en los últimos minutos un par de situaciones claras: un remate frontal de Santiago Solari apenas alto y un bombazo de Adrián Fernández que exigió al portero Agustín Marchesín.

Gabriel Rojas, lateral de Racing, consideró que "tuvimos las mejores situaciones y no pudimos convertir. Nos vamos con bronca porque vinimos a buscar los tres puntos y no se pudo".

Con información de AFP.