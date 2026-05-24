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TORNEO INTERMEDIO-SERIE B

En busca de sumar puntos en la Anual, Peñarol visita a Defensor Sporting desde las 18.30 en el Franzini

El encuentro de esta tarde por la Serie B del Torneo Intermedio estará arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estará a cargo de Leodán González.

PEÑAROL---TRIBUNA--OFICIAL-CAP

Peñarol visita a Defensor Sporting este domingo desde la hora 18.30 por la segunda fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

Los dirigidos por Diego Aguirre llegan al estadio Luis Franzini en busca de sumar unidades que le permitan acercarse a Racing en la Tabla Anual. Al momento tienen 30 puntos y el campeón del Apertura 35.

En la tabla del Intermedio, el carbonero está cuarto con 3 puntos, por debajo de Central, Cerro Largo y Racing.

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En la semana Peñarol enfrentó a Corinthians por Copa Libertadores, partido que lo dejó afuera del torneo intercontinental, pero se prepara para el partido ante Independiente de Santa Fe de Bogotá en busca de un lugar en la Copa Sudamericana.

El encuentro de esta tarde estará arbitrado por Gustavo Tejera y el VAR estará a cargo de Leodán González.

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