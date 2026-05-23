RECIBÍ EL NEWSLETTER
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de Uruguay para el Mundial

Las razones dadas por el entrenador al futbolista del Al-Qadisiyah de la liga saudí son exclusivamente deportivas, se indicó.

Foto: AFP. Naithan Nández, Uruguay.

Foto: AFP. Naithan Nández, Uruguay.

El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de la Celeste para el Mundial.

Las razones dadas por Bielsa al futbolista del Al-Qadisiyah de la liga saudí son exclusivamente deportivas. Las alternativas del DT para esa posición son Guillermo Varela, José Luis Rodríguez (Pumita) e incluso Ronald Araújo.

Bielsa no había citado a Nández para la última doble fecha FIFA de marzo en Europa, donde Uruguay empató 1-1 frente a Inglaterra en Wembley con gol de penal de Fede Valverde en el minuto 94 y sin goles ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Maxi Gómez celebra el gol de Nacional ante Albion. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Con gol de Maxi Gómez, Nacional venció a Albion en el Parque Central por el torneo Intermedio

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP. Naithan Nández, Uruguay.
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de Uruguay para el Mundial
PROVENIENTES DE EUROPA

Desbarataron organización transnacional dedicada a ingresar medicamentos: incautaron más de USD 70.000 en efectivo
ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO

Jueza dedicó parte de su sentencia a explicarle a un niño de 8 años que recibió un medicamento a través de un amparo
OCURRIÓ EL VIERNES DE NOCHE

Murió un hombre de 42 años que dormía en la calle, entre bolsas de nailon y cartones
DESDE REGLAMENTACIÓN EL 15 DE ABRIL

Eutanasia: realizaron este viernes el primer procedimiento al amparo de la ley de muerte digna

Te puede interesar

Tras muerte de hombre que vivía en la calle, director del Sinae reconoce que está fallando la captación de estas personas video
LEANDRO PALOMEQUE

Tras muerte de hombre que vivía en la calle, director del Sinae reconoce que "está fallando la captación" de estas personas
Aquí dormía el hombre que falleció en la noche del viernes. Virrey Elío esquina Vicenza. Foto: Miguel Chagas, Subrayado. video
OCURRIÓ EL VIERNES DE NOCHE

Murió un hombre de 42 años que dormía en la calle, entre bolsas de nailon y cartones
Maxi Gómez celebra el gol de Nacional ante Albion. Foto: FocoUy
ALBION CON UNO MENOS POR ROJA DESDE El MINUTO 20

Con gol de Maxi Gómez, Nacional venció a Albion en el Parque Central por el torneo Intermedio

Dejá tu comentario