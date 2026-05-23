Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de Uruguay para el Mundial

Foto: AFP. Naithan Nández, Uruguay.

El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de la Celeste para el Mundial.

Las razones dadas por Bielsa al futbolista del Al-Qadisiyah de la liga saudí son exclusivamente deportivas. Las alternativas del DT para esa posición son Guillermo Varela, José Luis Rodríguez (Pumita) e incluso Ronald Araújo.

Bielsa no había citado a Nández para la última doble fecha FIFA de marzo en Europa, donde Uruguay empató 1-1 frente a Inglaterra en Wembley con gol de penal de Fede Valverde en el minuto 94 y sin goles ante Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

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