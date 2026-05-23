Fin de semana con mañanas y noches frías; el lunes se generará una ligera inestabilidad en la costa sureste

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado , comienza muy frío a frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas.

La tarde va a seguir fresca a templada con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche continuará fría.

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Temperaturas:

Norte: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 15ºC.

El domingo, la mañana estará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y este.

La tarde continuara fresca a ligeramente templada con nubosidad dispersa, manteniendo temperaturas bajas en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 9ºC | Máxima 20ºC.

Sur: Mínima 9ºC | Máxima 17ºC.

Este: Mínima 9ºC | Máxima 16ºC.

Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 16ºC.

El lunes, se espera una mañana fría y húmeda con formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado, observándose pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 9ºC | Máxima 21ºC.

Sur: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.

Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 17ºC.