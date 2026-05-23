El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Fin de semana con mañanas y noches frías; el lunes se generará una ligera inestabilidad en la costa sureste
En las primeras horas del día habrá nieblas y neblinas aisladas. Las mínimas serán de entre 6 y 10ºC, y las máximas oscilarán entre 15 y 21ºC.
Este sábado, comienza muy frío a frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de neblinas aisladas.
La tarde va a seguir fresca a templada con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche continuará fría.
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Temperaturas:
Norte: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.
Sur: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.
Este: Mínima 8ºC | Máxima 16ºC.
Oeste: Mínima 6ºC | Máxima 18ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 15ºC.
El domingo, la mañana estará fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y este.
La tarde continuara fresca a ligeramente templada con nubosidad dispersa, manteniendo temperaturas bajas en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 9ºC | Máxima 20ºC.
Sur: Mínima 9ºC | Máxima 17ºC.
Este: Mínima 9ºC | Máxima 16ºC.
Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 16ºC.
El lunes, se espera una mañana fría y húmeda con formación de nieblas y neblinas aisladas.
En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado, observándose pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.
Temperaturas:
Norte: Mínima 9ºC | Máxima 21ºC.
Sur: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.
Este: Mínima 9ºC | Máxima 18ºC.
Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 20ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 17ºC.
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