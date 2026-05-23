Jueza dedicó parte de su sentencia a explicarle a un niño de 8 años que recibió un medicamento a través de un amparo

El abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, compartió los párrafos que la jueza de Familia, Fátima Boné, le dedicó a un niño de 8 años en un recurso de amparo que le otorgó un medicamento de alto costo para explicarle cómo la sentencia incidirá en su vida.

El niño "tiene derecho a recibir una respuesta clara, comprensible para su edad", indica la magistrada en un apartado del fallo dedicado a que el paciente entienda lo que se resolvió con respecto a su salud.

"Querido XXX quiero contarte una gran noticia. Mi nombre es Fátima y soy jueza. Trabajo en un lugar llamado juzgado, donde escucho a las personas que tienen situaciones importantes que resolver y me piden ayuda para encontrar la mejor solución", comienza la jueza.

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"Sé que hace mucho tiempo venís pasando por momentos difíciles. Hay días en los que tu cuerpo te duele, en los que te sentís cansado y en los que cosas simples, como jugar, correr o ir a la escuela, se vuelven más complicadas. También sé que muchas veces esos dolores no te dejaron asistir a clases con normalidad ni compartir todos los días con otros niños como hubieras querido", agrega.

"Sé también que muchos médicos te atendieron y buscaron distintas maneras de ayudarte. Te hicieron estudios, te dieron tratamientos y trataron de que el dolor se fuera. Pero, aunque hicieron un gran esfuerzo, los dolores siguieron apareciendo y por eso continuaron buscando otros tratamientos que pudieran ayudarte más, por eso has tenido tantas veces que estar en el hospital".

"Lo que te pasa tiene que ver con que las defensas de tu cuerpo, que deberían cuidarte, a veces se confunden y provocan inflamación y dolor en tus articulaciones y en otras partes del cuerpo. Pero hay un medicamento que tiene un nombre difícil que puede ayudarte a controlar mejor esa enfermedad y a sentirte más fuerte", sostiene.

Y agrega: "Este medicamento no hace magia ni cambia todo de un día para el otro, pero puede ayudarte a tener menos dolor, más energía y a hacer con mayor tranquilidad muchas de las cosas que te gustan y que necesitas para crecer".

"Quiero que sepas algo importante: no importa que vivas en XXX, tienes los mismos derechos que cualquier otro niño. Tienes derecho a estudiar, a jugar, a descansar y, sobre todo, a recibir el tratamiento que necesitas para cuidar tu salud".

"Por eso he decidido que recibas este medicamento, de nombre difícil, pero pensado especialmente para ayudarte a sentirte mejor, aliviar tus dolores y darte más fuerza para que puedas hacer con mayor tranquilidad las cosas propias de un niño de tu edad", indica la jueza.

"Quien se ha preocupado mucho para lograr que yo pueda darte este medicamento es tu tía Ana, que te cuida, te acompaña y está presente en cada paso importante de este camino. Hasta pronto. Fátima".

El fallo favorable al niño fue logrado por los estudiantes del Consultorio Jurídico en un recurso de amparo presentado ante la Justicia y celebrado por Ceretta.