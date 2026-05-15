La hermana de Sebastián Marset, Tatiana Marset, volvió a la cárcel en la noche de este jueves tras recibir el alta médica, luego de haber sido ingresada de emergencia en un hospital con un cuadro sospechoso de pancreatitis.
Hermana de Marset recibió el alta y volvió a la cárcel; le diagnosticaron hepatitis A tras descartar pancreatitis
Había sido trasladada de urgencia desde la unidad penitenciaria, donde cumple prisión preventiva desde marzo cuando fue arrestada, a un hospital, donde los análisis y los estudios descartaron la sospecha inicial.
El director de la cárcel de Palmasola, Juan Carlos Corrales, indicó que se le realizaron exámenes especializados de laboratorio, ecografías y una tomografía, los que descartaron pancreatitis y establecieron que padece hepatitis A, y que no requiere internación, según consignó El Deber.
Tatiana Marset Alba regresó a la cárcel donde cumple prisión preventiva desde marzo y continuará bajo observación y tratamiento médico permanente en el policlínico de la unidad penitenciario. Fue detenida en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo de seguridad vinculado a la organización criminal liderada por su hermano, que es investigado por narcotráfico y crimen organizado internacional.
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