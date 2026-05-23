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INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Bergara dijo que el estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco "está siendo analizado", pero sin definición aún

El intendente de Montevideo Mario Bergara aseguró que “no hay ningún tipo de definición si efectivamente va a ser así y en qué tiempos”. Estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco.

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El intendente de Montevideo Mario Bergara aseguró que sigue estudiando la posibilidad de aplicar estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco, y que por el momento no hay una definición.

“Está siendo analizado, todavía no hay ningún tipo de definición si efectivamente va a ser así y en qué tiempos”, aseguró este sábado en rueda de prensa.

“Es una idea que no estaba en los planes iniciales nuestros, sino que fue propuesta incluso por el sector privado”, dijo Bergara, y agregó que se analiza “en el entendido de que lo importante en esos barrios es que haya espacio efectivo para el estacionamiento y la circulación”.

Foto: Maximiliano Correia, Subrayado.
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“Cuando se instaló el tarifado en Ciudad Vieja no era que no se podía estacionar, no se podía circular prácticamente, y el tarifado terminó siendo una solución”, recordó.

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