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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo fresco a ligeramente templado con bajas temperaturas en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que en el área metropolitana la temperatura máxima llegará a los 16° mientras que la mínima será de 10°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo fresca a ligeramente templada con bajas temperaturas en la noche.

La mañana comienza fría con bancos de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y este.

La tarde continúa fresca a ligeramente templada con nubosidad dispersa.

En el norte del país, la temperatura máxima será de 20° y la mínima de 9°.

En el sur, la máxima llegará a los 17° y la mínima descenderá hasta los 9°.

En el este del territorio, la temperatura máxima llegará a los 16° y la mínima a los 9°.

En el oeste, la mínima también será de 9° y la máxima de 18°.

El lunes se espera una mañana fría y húmeda con formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la ta tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado, observándose pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

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