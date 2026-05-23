Murió un hombre de 42 años que dormía en la calle, entre bolsas de nailon y cartones

Un hombre que vivía y dormía en la calle, en Virrey Elío esquina Vicenza, en el barrio Flor de Maroñas, fue hallado muerto en la noche del viernes.

El hombre dormía bajo bolsas de nailon y cartones contra un muro (ver foto). Según contaron vecinos del lugar a Subrayado, el hombre vivía en la calle desde hace siete u ocho años.

De acuerdo a estos testimonios, el hombre tenía problemas de consumo de estupefacientes y había perdido parte de un brazo por una descarga eléctrica cuando intentaba quitar cables de alta tensión. Tenía 42 años de edad.

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Este sábado de tarde Presidencia informó a los medios de comunicación que el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, brindará una rueda de prensa en Torre Ejecutiva a la hora 18.

Subrayado pudo confirmar que la convocatoria a los medios es por el hombre fallecido en la calle, para dar información del caso y las circunstancias en las que murió.

El informe oficial sobre la muerte del hombre en la calle

El Sinae dio cuenta de la muerte del hombre en situación de calle en su informe de este sábado, minutos después de la hora 17.

“En horas de la noche se constató el fallecimiento de una persona en situación de calle en la ciudad de Montevideo”, dice el informe, y detalla: “Próximo a las 22:20 horas personal policial de la Seccional 16.ª de Montevideo concurrió a las inmediaciones de las calles Virrey Elío y Vicenza, ante un llamado que alertaba sobre la posible presencia de una persona sin vida en el interior de una estructura precaria ubicada en la vía pública”.

“Una vez en el lugar, y tras confirmar la situación, se solicitó la presencia de un equipo médico, que a las 22:30 horas constató el fallecimiento de un hombre de 42 años de edad. Las causas del fallecimiento se encuentran siendo investigadas por las autoridades competentes”, agrega el Sinae.

Alerta roja para personas que viven en la calle

El jueves 7 de mayo comenzó a regir la alerta roja para personas que viven en la calle, lo que implica el traslado obligatorio a refugios oficiales.

Esta alerta solo alcanza a las personas que viven o duermen en la calle, en todo el país, y se activa únicamente durante los meses más fríos del año.

No guarda relación con las advertencias por tormentas o lluvias que publica el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y que refieren a circunstancias puntuales de mal tiempo que, además, alcanzan a toda la población, no solo a las personas que viven en la calle