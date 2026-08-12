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COMUNICADO DERECHOS HUMANOS

Personas deportadas desde EEUU: INDDHH enumeró condiciones que el Estado uruguayo debe tener en cuenta

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que llama al Estado uruguayo a mantenerse fiel a su tradición y a otorgar garantías en la protección de los derechos.

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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que detalla las condiciones para recibir a personas deportadas desde Estados Unidos por parte del Estado uruguayo.

En el comunicado, el INDDHH indica que la recepción de personas deportadas solo puede considerarse si se cumplen como mínimo las siguientes condiciones:

En el primer punto destacan "que Uruguay realice entrevistas individuales garantistas a cada una de las personas candidatas al refugio. En este sentido, deben ser realizadas por técnicos, en un marco de confidencialidad, donde se reciba el consentimiento informado, con manifestación explicita de solicitar refugio en el país y con una evaluación independiente de las necesidades de protección".

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En el segundo destacan "que en ningún caso formen parte del programa menores no acompañados".

Como cuarta condición piden "que se apliquen los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados (CORE), para el otorgamiento del refugio, incluyendo la razón por la cual se le otorga".

La quinta condición indica "que el traslado a Uruguay sea realizado con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzado".

Por último destacan "que las personas tengan inmediato acceso a documentación que les permita regularizar su situación en Uruguay y garantizar su libertad de movimiento fuera del país".

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo entiende que la política migratoria nacional involucra un haz de derechos humanos respecto de los cuales la institución trabaja para su protección y defensa y además, destaca que Uruguay ha sostenido una larga tradición dando acogida y protección a inmigrantes que así lo solicitan respetando su dignidad y derechos.

El comunicado finaliza con un llamado al Estado uruguayo a mantenerse fiel a su tradición y a otorgar garantías en la protección de los derechos.

"Uruguay tiene la oportunidad y la responsabilidad de abordar esta situación manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona. El Estado uruguayo, fiel a su tradición, debe comprometerse con vías que aseguren condiciones y den garantías de protección de los derechos".

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