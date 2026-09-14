Un auto fue hurtado en el Centro de Montevideo en el mediodía de este lunes y, minutos después, la Policía lo ubicó y lo persiguió.
Persecución a un auto recién robado en el Centro terminó en Nuevo París con un detenido
Quien conducía el auto era un joven de 22 años, sin antecedentes penales. Fue arrestado en Santa Lucía, esquina Fernando Torres.
Efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) que estaba abocados al operativo por la Rural del Prado, recibieron información del vehículo y, al verlo, iniciaron una persecución.
El seguimiento terminó en Santa Lucía, esquina Fernando Torres, en Nuevo París. Allí, los policías lograron detener al conductor: un joven de 22 años, sin antecedentes penales.
Seguí leyendo
Persecución policial en Villa Española terminó con un detenido y la incautación de un arma, municiones y un celular
El detenido fue llevado a una dependencia policial y está a disposición de las autoridades.
Temas de la nota
Lo más visto
videos
Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
un herido
Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
SE LLEVARON PERTENENCIAS
Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA
Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
INVESTIGAN LAS CAUSAS
Dejá tu comentario