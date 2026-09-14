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Montevideo

Persecución a un auto recién robado en el Centro terminó en Nuevo París con un detenido

Quien conducía el auto era un joven de 22 años, sin antecedentes penales. Fue arrestado en Santa Lucía, esquina Fernando Torres.

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Foto: Subrayado. 

Un auto fue hurtado en el Centro de Montevideo en el mediodía de este lunes y, minutos después, la Policía lo ubicó y lo persiguió.

Efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) que estaba abocados al operativo por la Rural del Prado, recibieron información del vehículo y, al verlo, iniciaron una persecución.

El seguimiento terminó en Santa Lucía, esquina Fernando Torres, en Nuevo París. Allí, los policías lograron detener al conductor: un joven de 22 años, sin antecedentes penales.

Jefatura de Policía de Montevideo
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Persecución policial en Villa Española terminó con un detenido y la incautación de un arma, municiones y un celular

El detenido fue llevado a una dependencia policial y está a disposición de las autoridades.

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