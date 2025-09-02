Persecución, tiros y arresto: delincuente circulaba en una camioneta robada y terminó en una cuneta en Nuevo París

Una camioneta Ford Ranger azul fue robada en el mediodía de este lunes de las calles Piribebuy y Carafí en Sayago . Policías de URPM IV que patrullaban la zona fueron alertados y, pocas horas después los efectivos vieron el vehículo circulando por Yugoeslavia y Hornos.

Allí se inició una persecución que derivó en varias cuadras y varios minutos de seguimiento policial. Según reportaron los efectivos, varias personas corrieron peligro en Luis Batlle Berres y Guazucuá, donde hay una gomería.

Por allí, el delincuente que conducía la camioneta, puso en riesgo a esas personas con su conducción, pero afortunadamente nadie resultó herido.

Tras algunos minutos de persecución, el sospechoso ingresó a Pasaje Emaus, desde Luis Batlle Berres, y uno de los policías disparó cinco veces hacia las ruedas de la camioneta. El conductor perdió el dominio frente a la policlínica 19 de Abril y terminó en una cuneta. Fue detenido por los policías, que en ese momento ya contaban con apoyo de los efectivos de Unatem, la unidad de apoyo táctico de la Jefatura de Montevideo.

camioneta-robada-nuevo-paris-choque-persecucion Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

El detenido resultó ser un hombre de 37 años, con antecedentes penales, que salió hace casi dos meses de la cárcel. Ahora está a disposición de la Fiscalía.

Los investigadores buscan determinar si fue quien robó la camioneta, o simplemente la conducía por el oeste de Montevideo. El vehículo fue periciado por Policía Científica y llevado a la sede de la Brigada de Automotores, que también se hizo cargo del detenido.