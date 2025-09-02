RECIBÍ EL NEWSLETTER
en nuevo parís

Persecución, tiros y arresto: delincuente circulaba en una camioneta robada y terminó en una cuneta en Nuevo París

La camioneta Ford Ranger había sido robada horas antes en Sayago. Policías que patrullaban en el barrio observaron el vehículo y comenzaron la persecución, que incluyó cinco disparos.

Fotos cedidas a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

Una camioneta Ford Ranger azul fue robada en el mediodía de este lunes de las calles Piribebuy y Carafí en Sayago. Policías de URPM IV que patrullaban la zona fueron alertados y, pocas horas después los efectivos vieron el vehículo circulando por Yugoeslavia y Hornos.

Allí se inició una persecución que derivó en varias cuadras y varios minutos de seguimiento policial. Según reportaron los efectivos, varias personas corrieron peligro en Luis Batlle Berres y Guazucuá, donde hay una gomería.

Por allí, el delincuente que conducía la camioneta, puso en riesgo a esas personas con su conducción, pero afortunadamente nadie resultó herido.

dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 anos en piedras blancas el viernes
Seguí leyendo

Dos sospechosos se entregaron por el homicidio de un joven de 18 años en Piedras Blancas el viernes

Tras algunos minutos de persecución, el sospechoso ingresó a Pasaje Emaus, desde Luis Batlle Berres, y uno de los policías disparó cinco veces hacia las ruedas de la camioneta. El conductor perdió el dominio frente a la policlínica 19 de Abril y terminó en una cuneta. Fue detenido por los policías, que en ese momento ya contaban con apoyo de los efectivos de Unatem, la unidad de apoyo táctico de la Jefatura de Montevideo.

camioneta-robada-nuevo-paris-choque-persecucion
Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

Foto cedida a Subrayado. Persecución y arresto en Nuevo París.

El detenido resultó ser un hombre de 37 años, con antecedentes penales, que salió hace casi dos meses de la cárcel. Ahora está a disposición de la Fiscalía.

Los investigadores buscan determinar si fue quien robó la camioneta, o simplemente la conducía por el oeste de Montevideo. El vehículo fue periciado por Policía Científica y llevado a la sede de la Brigada de Automotores, que también se hizo cargo del detenido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados

Te puede interesar

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco video
NUEVOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO

Orsi sobre los nuevos impuestos en el presupuesto: "Con las cifras reales de los compromisos y el déficit, hay que ajustar un poco"
Imágenes cedidas a Subrayado. video
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
Foto: FocoUy.
INFORME DE METEOROLOGÍA

Varias localidades bajo advertencia de Inumet por tormentas puntualmente fuertes

Dejá tu comentario