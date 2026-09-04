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COLÓN

Delincuentes robaron una camioneta, fueron perseguidos por la Policía y chocaron con un camión; uno quedó atrapado y el otro se dio a la fuga corriendo

La Policía busca al otro delincuente que se dio a la fuga corriendo luego del siniestro con un camión de fletes, en Colón.

siniestro-colón-persecución

El robo de una camioneta ocurrido este viernes terminó con una persecución policial y posterior choque con lesionados, en el barrio Colón.

Los delincuentes robaron una camioneta en Camino Ariel y Máximo Santos y fueron perseguidos por personal de Grupo PADO.

En determinado momento chocaron de frente con un camión que realizaba fletes. Los ocupantes del mismo resultaron ilesos, pero uno de los delincuentes quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por Bomberos. El otro individuo se dio a la fuga corriendo.

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El delincuente lesionado sufrió fracturas expuestas y fue derivado a un centro de salud, indicaron fuentes consultadas por Subrayado.

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