Una persecución policial terminó con un choque y un delincuente de 28 años fallecido en el barrio Bella Italia.
Persecución policial terminó con un choque y un delincuente de 28 años muerto en el barrio Bella Italia
La Policía comenzó a perseguir a un motociclista que estaba en actitud sospechosa y este terminó chocando con un auto estacionado. Fue trasladado grave y luego falleció.
El delincuente que circulaba en una moto de alta cilindrada chocó contra un auto estacionado, en calle Copérnico. Tenía requisitoria por violencia doméstica y presumen que la moto era robada.
La persecución comenzó porque la Policía vio al hombre en actitud sospechosa. Terminó con el choque. Tras el impacto, la moto se desplazó más de una cuadra.
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Policía, personal del GRT y el helicóptero de Aviación Policial trabajan en la escena. El hombre fue trasladado por una emergencia médica y luego falleció.
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