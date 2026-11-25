Una persecución terminó con un siniestro de tránsito en avenida de las Instrucciones y Máximo Santos, en la zona del barrio Lavalleja Sur.
Persecución a motociclista requerido por homicidio terminó en un siniestro de tránsito; está en estado crítico
El siniestro ocurrió en avenida de las Instrucciones y Máximo Santos. El motociclista no respetó el cartel de pare e impactó contra el auto que era conducido por un efectivo de Policía Científica.
El motociclista estaba requerido por un homicidio ocurrido en agosto de este año, tiene 33 años, y su estado es crítico. Producto del impacto en la escena quedó el casco y un champion. Información primaria indica que voló unos 15 metros.
El policía, un efectivo de Científica que salía de trabajar, circulaba en el auto y se encuentra internado en el Hospital Policial con un golpe en la cabeza. Está estable y fuera de peligro.
Imputaron con prisión al hombre que estaba requerido por homicidio y fue atrapado tras persecución
El auto venía por avenida de las Instrucciones y la moto, de alta cilindrada, por Máximo Santos. El delincuente intentó cruzar a alta velocidad sin respetar el cartel de pare y causó el accidente.
Vecinos dijeron a Subrayado que en la madrugada se robaron el cartel de pare que estaba por Máximo Santos.
Trabaja en el lugar personal de Policía Científica.
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