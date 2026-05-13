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Atacaron un ómnibus con una piedra con varillas y una pasajera sufrió traumatismo de cráneo en Salto

El ataque ocurrió cuando el ómnibus circulaba por avenida Rodó y Maciel, en la ciudad de Salto. La mujer lesionada fue trasladada al hospital.

La mujer fue trasladada al hospital por el chofer del ómnibus.

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Un ómnibus del transporte urbano de Salto fue atacado en la madrugada de este miércoles mientras circulaba por avenida Rodó y Maciel en dirección al sur.

Según informó la Policía, próximo a las 00:00 el conductor de la unidad de la línea 1 escuchó el impacto de una piedra tipo escombro con una varilla incrustada, que fue tirada desde la calle por personas aún no identificadas.

El objeto impactó contra una de las ventanas laterales del vehículo, provocó la rotura del vidrio y lesionó a una pasajera que estaba sentada en ese lugar, informó la Policía.

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La mujer sufrió un golpe en el rostro, sobre el ojo derecho, y fue trasladada por el conductor al hospital de Salto. Tras ser asistida, los médicos le diagnosticaron “reposo por 72 horas, traumatismo de cráneo”.

La Dirección de Investigaciones trabaja para identificar a los responsables del ataque.

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