Perros pitbull: vecinos aseguran que los ataques ocurren desde hace más de un año en Rocha

Fernando fue atacado hace un año y dos meses. En diálogo con Subrayado dijo que una vez más los mismos perros muerden a dos chiquilinas y a un muchacho. A él, los animales le salieron de imprevisto cuando iba caminando por la misma zona en donde mordieron a estas personas. “Me defendí como pude, fue un momento desesperante”, contó.

Terminó con mordeduras en las piernas, brazos y en todo el cuerpo, relató. El momento vivido quedó en su mente durante mucho tiempo, “después no quieres salir a la calle por miedo a encontrarte nuevamente con perros así”, dijo.

Según Fernando, no ve solución a la situación y se cuestionó si tiene que pasar algo grave para que las autoridades tomen medidas. “Hay que tomar una medida drástica desde ya porque no podemos seguir dejando pasar”, expresó.

El dueño de los animales es vecino de Fernando. Cuando fue atacado por los perros, radicó la denuncia y acudió con la Policía a la casa del hombre pero no saben si no salió de la vivienda o no se encontraba. Otros vecinos han intentado dialogar con él pero, “no demuestra mucho interés”, contó.

La hermana del hombre de 35 años que fue atacado este lunes, dijo a Subrayado que se encuentra muy dolorido y con fiebre. La mujer manifestó su preocupación ya que no saben en qué condiciones sanitarias están los animales. Según supo, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) fue notificada sobre lo ocurrido.