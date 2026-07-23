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TERREMOTOS VENEZUELA

Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo: mascotas rescatadas entre los escombros esperan a sus dueños

Las mascotas que no son reclamadas, son dadas en adopción. En el refugio Misión Nevado, unas 50 han encontrado nuevos dueños.

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Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo, cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales.

El 18 de julio, los rescatistas que todavía buscan cuerpos de las más de 5.000 víctimas del doble terremoto en Venezuela, se emocionaron al encontrar a este gato, todavía con vida, 24 días después de los sismos.

No es la única mascota que ha sido rescatada de entre los escombros.

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En este refugio de la Misión Nevado, un programa estatal de atención a animales domésticos, llegaron 326 mascotas tras los terremotos.

"Han sido rescatados por nosotros mismos, hemos tenido más o menos más de 200 gatos rescatados podría decirse. Por suerte han sido más las personas que han venido y han encontrado a sus animales que las que no", dijo Amanda González, estudiante de veterinaria y empleada en refugio Misión Nevado.

Las que no son reclamadas, son dadas en adopción. En este refugio, unas 50 mascotas han encontrado nuevos dueños.

"Para nosotros cualquier adopción es emotiva. Porque en lo que un animal conecta con una persona, eso para nosotros es energía pura. Pero cuando es un reencuentro termina todo el mundo llorando aquí. Obviamente son animales que daban por desaparecidos, incluso por fallecidos que es peor, y al ver que están acá se van felices ellos, y nos quedamos felices nosotros por nuestra labor", agregó.

El 24 de junio Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con apenas 39 segundos de diferencia entre sí, que dejaron más de 5.300 muertos y una enorme destrucción, en especial en la zona de La Guaira.

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