Unifican proyectos de ley sobre perros de razas peligrosas: registro, certificado de aptitud psicológica y un seguro

Unifican proyectos de ley para regular tenencia de razas de perros peligrosas. Tenedores tendrán que contratar un seguro que responda en caso de que el animal ataque.

La discusión sobre la tenencia irresponsable de perros potencialmente peligrosos, la falta de educación en el manejo adecuado de estos animales y la ausencia de regulaciones efectivas hace meses que se instaló en el Parlamento.

De hecho, se presentaron varios proyectos de ley que estaban a estudio. La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal estudiaba proyectos de regulación, uno presentado por los colorados Felipe Schipani y Elianne Castro, y otro por el frenteamplista Javier Umpiérrez.

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También se analizaba un proyecto de Nibia Reisch, diputada del Partido Colorado que proponía la prohibición de la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de perros potencialmente peligrosos, que quedó descartado.

La novedad que se conoció este jueves es que finalmente los proyectos se unificarán y se intentará aprobar uno, que reúna la mayoría de lo planteado.

Habrá un registro obligatorio de tenedores de perros de razas potencialmente peligrosas que será controlado por el INBA. El incumplimiento habilitará la imposición de una multa de 50 unidades reajustables, que hoy se traduce en más de $ 95.000.

Se solicitará la obtención de una licencia para poder tener estos animales. Según supo Subrayado, será un certificado de aptitud psicológica.

Además se planteará que el tenedor del animal contrate un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

"Se descartó prohibirlas en nuestro país, porque entendemos que el problema no son las razas, sino los tenedores, las personas que tienen esos animales", sostuvo Esteban Vieta, presidente del INBA. "Que puedan tener un test psicológico y una instrucción específica para manejar a esos animales", agregó.

La próxima semana habrá una reunión con el Banco de Seguros del Estado, para dialogar sobre si un seguro es una alternativa que se pueda llevar adelante.