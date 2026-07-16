RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Unifican proyectos de ley sobre perros de razas peligrosas: registro, certificado de aptitud psicológica y un seguro

"Se descartó prohibirlas en nuestro país, porque entendemos que el problema no son las razas, sino los tenedores", señaló el presidente del INBA.

perro-pitbull-generico

Unifican proyectos de ley para regular tenencia de razas de perros peligrosas. Tenedores tendrán que contratar un seguro que responda en caso de que el animal ataque.

La discusión sobre la tenencia irresponsable de perros potencialmente peligrosos, la falta de educación en el manejo adecuado de estos animales y la ausencia de regulaciones efectivas hace meses que se instaló en el Parlamento.

De hecho, se presentaron varios proyectos de ley que estaban a estudio. La Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal estudiaba proyectos de regulación, uno presentado por los colorados Felipe Schipani y Elianne Castro, y otro por el frenteamplista Javier Umpiérrez.

una mujer de 74 anos fue atacada por ocho perros de sus vecinos; reclama respuestas de la policia e intervencion del inba
Seguí leyendo

Una mujer de 74 años fue atacada por ocho perros de sus vecinos; reclama respuestas de la Policía e intervención del INBA

También se analizaba un proyecto de Nibia Reisch, diputada del Partido Colorado que proponía la prohibición de la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de perros potencialmente peligrosos, que quedó descartado.

La novedad que se conoció este jueves es que finalmente los proyectos se unificarán y se intentará aprobar uno, que reúna la mayoría de lo planteado.

Habrá un registro obligatorio de tenedores de perros de razas potencialmente peligrosas que será controlado por el INBA. El incumplimiento habilitará la imposición de una multa de 50 unidades reajustables, que hoy se traduce en más de $ 95.000.

Se solicitará la obtención de una licencia para poder tener estos animales. Según supo Subrayado, será un certificado de aptitud psicológica.

Además se planteará que el tenedor del animal contrate un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

"Se descartó prohibirlas en nuestro país, porque entendemos que el problema no son las razas, sino los tenedores, las personas que tienen esos animales", sostuvo Esteban Vieta, presidente del INBA. "Que puedan tener un test psicológico y una instrucción específica para manejar a esos animales", agregó.

La próxima semana habrá una reunión con el Banco de Seguros del Estado, para dialogar sobre si un seguro es una alternativa que se pueda llevar adelante.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy
PRONÓSTICO

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
PRONÓSTICO CON DETALLES DÍA A DÍA

Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle
SALUD

Director del Pereira Rossell explica características del meningococo: cuándo prestar atención y quiénes son contactos
CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida

Te puede interesar

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio video
EN EL PARLAMENTO

Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio
Cancillería
EL HÉRCULES

Segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela está previsto para este sábado
Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque
MONTEVIDEO

Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque

Dejá tu comentario