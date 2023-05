Perro pitbull mordió a policías durante un allanamiento: hombre que provocó el ataque fue condenado

Volvió a salir y luego abrió el portón de la vivienda para empujar a un policía. Un perro pitbull que estuvo en el lugar durante todo el allanamiento, observó la situación entre su dueño y el policía, se alteró y atacó.

Dos funcionarios policiales resultaron heridos en sus piernas y fueron enviados al Hospital Policial. En la audiencia –a cuyos audios accedió Subrayado– Rosa dijo que si el condenado no hubiese actuado así, el perro se hubiera mantenido sin entorpecer el trabajo policial como había estado hasta ese momento.

"Lo que pasó con el perro no se hubiera producido si no pasaba esto. Porque ya estaba ahí el perro", resumió el fiscal. Y explicó que si bien el hombre no mandó al perro a atacar, el empujón "generó una situación que el perro defienda a su amo".

Incluso el perro durante el allanamiento había salido de la vivienda, y una de las personas que estaba en el lugar lo volvió a ingresar a la vivienda. La situación quedó filmada en cámaras corporales que utilizan los policías.

La Fiscalía pidió imputar y condenar al hombre por haber existido violencia de su parte, destinada a entorpecer la tarea policial. "No podemos tolerar que un policía que está desempeñando esta tarea termine en una de estas situaciones", añadió Rosa.

El imputado, que no tenía antecedentes penales, reconoció los hechos y evitó el juicio oral. Deberá presentarse en una seccional policial una vez por semana y cumplir trabajos comunitarios por 12 horas mensuales.

Los policías fueron atendidos y se recuperan, fuera de peligro.