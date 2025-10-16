Perfil criminal del uruguayo Pablo Laurta según especialista: "Ve a las personas como obstáculos o estorbos"

Para Agustín Romano, psicólogo especializado en mentes criminales, personas como Pablo Laurta ven a los demás como "descartables" y se deshacen de ellos sin arrepentimiento ni empatía. Además, justifican sus acciones colocándose en el lugar de víctimas

“Uno cuando analiza este tipo de perfil, lo que tiene que rastrear es a partir de las conductas que despliega en el accionar criminal, y en este caso, lo que vemos es que tuvo mecanismos muy sistematizados, muy metódicos para concretar todo su accionar criminal, en un raid que arranca desde días previos seguramente de planificación”, indicó el psicólogo sobre Laurta y recordó que alquiló una cabaña en Salto, cruzó la frontera por el río para no pasar por Aduanas, entre otros pasos.

Además, aseguró que en este caso había “factor de riesgo” si se consideran las denuncias que había hecho la expareja, quien luego fue asesinada por Laurta.

“Estamos hablando de una situación donde se hablaba de un intento de muerte previo por estrangulamiento. Estamos hablando de un mecanismo letal que si no llega necesariamente a matar a la persona, por lo menos puede dejar secuelas neurológicas muy graves. Estamos hablando de una forma de proximidad a la víctima, en un sentido realmente de deshumanizarla, de cosificarla y de tratarla como un objeto descartable”, indicó.

También se refirió a que en estos hechos Laurta dejó en evidencia que “puede matar a una persona sin ningún tipo de remordimiento y sin conciencia moral, con ausencia de empatía, y esto desde el punto de vista victimológico, las personas no son personas, son estorbos u obstáculos para concretar sus metas”.

El especialista remarcó lo alarmantes comentarios previos publicados por Laurta en redes, sobre casos de femicidios anteriores.

“En su lógica criminal, él percibe estas situaciones desde un lugar de víctima. Se autopercibe como una víctima y tiende a justificar eventualmente su accionar desde esta distorsión cognitiva que tiene”, agregó.