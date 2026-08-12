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ENCUENTRO EN TORRE EJECUTIVA

Pereira se reunió con Orsi; preocupación por votación de Rendición y situación de deportados de Estados Unidos

"Hay aspectos que son fundamentales no solo para el Frente Amplio sino para la historia, de cómo se para Uruguay ante estos temas, y se para siempre defendiendo los derechos humanos", afirmó Pereira.

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El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió este miércoles con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. Entre los temas del encuentro, estuvo la preocupación por la votación de la Rendición de Cuentas y los recursos económicos que están en juego, por la situación de los deportados que podrían llegar desde Estados Unidos, la agenda del gobierno hacia el futuro, y la entrega de los documentos de "El FA te escucha".

Pereira indicó que Orsi comparte la preocupación del Frente Amplio en cuanto al respeto por los derechos humanos ante la posibilidad de que Uruguay reciba a ciudadanos deportados de Estados Unidos.

El presidente de la fuerza política destacó la postura del gobierno en el tema expresada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva.

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"Hay aspectos que son fundamentales no solo para el Frente Amplio sino para la historia, de cómo se para Uruguay ante estos temas, y se para siempre defendiendo los derechos humanos, la no injerencia", indicó.

Pereira recordó el ingreso de los seis exreclusos de Guantánamo en diciembre de 2014 durante el gobierno de José Mujica y que formó parte de la organización que los acogió en el primer año de estadía en el país. "Había una cuestión primordial, no querían estar en la cárcel y querían estar en Uruguay y eso, por lo tanto, no violentaba los derechos humanos" .

Sostuvo que el tema es complejo en el marco de una situación internacional compleja, pero "hay límites que la izquierda uruguaya no quiere que se pase" y se lo transmitió a Orsi este miércoles en la reunión en Torre Ejecutiva. "El presidente no me planteó más nada que aceptar que esos son los valores de la izquierda"

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