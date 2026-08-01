Pereira afirmó que el gobierno tiene "problemas de gestión política" y criticó política migratoria de Trump

En la mañana de este sábado se reunió la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno, en la Huella de Seregni, donde participaron la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, coordinadores de bancadas, y el presidente del FA, Fernando Pereira.

Pereira dijo en rueda de prensa que es necesario que la población acceda a la información que el gobierno y el Frente Amplio tiene para dar y que "hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones, nuestro programa que se está cumpliendo, finalmente llegué al resto de la sociedad y detectamos como un problema que tiene el frente amplio, no transmitir adecuadamente es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que estamos cambiando en Uruguay".

Con respecto a los cambios que realizó el gobierno en su gestión, el presidente de la fuerza política, destacó "si nosotros planteamos 63 prioridades que eran el país productivo con justicia social y desarrollo democrático, eso se puede ver en la construcción de puesto de trabajo, eso se puede ver en la legislación vinculada puesto de trabajo y eso se puede ver en las políticas tributarias para gravar al que tiene más y no tocarle un vintén al que no tiene. Para generar políticas atiendan a nuestra niñez, en el caso de votarse la rendición de cuenta, va a bajar 25% la pobreza entre el nacimiento y los tres años. (...) Estas ante en el mayor programa de becas de la historia del Uruguay (...) estamos extendiendolas escuelas de tiempo completo y tiempo extendido para llegar a un tercio, pero no son medidas aisaladas. Estas preocupan bajar y eliminar la pobreza infantil, otras preocuran generar los puestos de trabajo adecuados, estamos en la tasa de desempleo más bajo de la historia".

De las 63 medidas que se plantearon Pereira afirmó que el 85% ya se han empezado a aplicar, "si esto está pasando y no está viendose reflejado en la sociedad es que claramente la gestión política de estos avances no está llegando a los lugares que nosotros queremos que llegue".

Sobre el diálogo del gobierno con Estados Unidos para recibir a los deportados de nacionalidad cubana, Pereira aclaró que "si son deportaciones que violentan los derechos humanos, claramente el Frente Amplio no va a estar de acuerdo, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Si es el ingreso de uruguayos o de extranjero que quieran entrar a Uruguay por voluntad propia ese siempre fue una forma de asilo utilizada por Uruguay. Claramente Trump utiliza una política, que me imagino que para la mayoría de lo que estamos acá es deprorable, que es encarcela gente sin haber cometido ningún delito, sólo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos y luego la quieren trasladar a otro país. Esta política no debería ser compartida por nadie".

"Estamos viviendo probablemente una época de apriete norteamericano como nunca jamás vivió Latinoamérica desde la Dictadura", puntualizó Pereira.