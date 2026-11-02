Perdió a su bebé a días de tenerlo y logró un decreto departamental para llevar los restos en una biourna

Karina es una madre que atravesó la dolorosa experiencia de perder a su bebé durante el embarazo. Es, también, un testimonio que busca visibilizar las pérdidas gestacionales y la importancia del acompañamiento a las familias que viven esta realidad.

En su caso, estaba en la última etapa de su embarazo y fue a buscar su fecha de cesárea. Allí le dijeron para hacer una ecografía más para ver cómo venía. "Fue un embarazo divino y ahí es cuando me dijeron que no había latido", sostuvo.

"Las horas después me llamó mucho la atención cómo actuaba la gente de salud. Darme cuenta de que fue fuerte para mí y para ellos también. Incluso, yo ya tenía a dos de mis hijos. Lu tenía 12 y Tadeo 6 en ese momento, entonces el preocuparme mucho por mis hijos vivos, el cómo se les da esta noticia y sobre todo el querer hacerlo bien. No errar nunca por ellos", contó sobre lo que sintió en ese momento.

Seguí leyendo Bebé de un año necesita ser operado en Chile y su familia pide colaboración para llegar a los USD 220.000 que requiere

"Lo esperábamos con muchas ganas. Somos una familia muy unida", afirmó. Les tocó volver a su casa sin el bebé: "El llegar fue horrible. Fue muy duro, porque mi historia es que llegué con los brazos vacíos. No tuve ninguna cajita de recuerdo, como hoy en día hay. No, yo llegué con los brazos vacíos".

En Flores, Karina logró impulsar un decreto que permite a los padres llevar a sus hogares los restos de sus hijos fallecidos durante la gestación, mediante una biourna.

"Empecé a averiguar, me llevó un tiempo encontrar a alguien que pensara algo igual, similar. El querer sacar a mi hijo del cementerio, porque cuando nace sin vida, en ese momento es un NN, y antes no teníamos derecho. Hoy en día eso cambia gracias a En tu nombre, pero en ese momento, cuando nació Conrado, no teníamos derecho, lo teníamos que dejar en el cementerio y yo quería sacar a mi hijo y darle a ese cuerpito algo más natural", expresó.

Actualmente, se encuentra trabajando para conseguir un nuevo decreto que habilite la creación de un urnario destinado a neonatos y de un parque de los recuerdos, un espacio pensado para acompañar y brindar un lugar de memoria a las familias que atraviesan estas pérdidas.