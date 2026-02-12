Se ofreció para estacionar un auto, robó el vehículo, lo persiguieron por la rambla, chocó y fue detenido

Un delincuente con 15 antecedentes penales fue detenido tras hurtarle mediante engaño el auto a una mujer, ser perseguido por la Policía y chocar el vehículo en la rambla .

El hecho se registró en la noche de este miércoles. Comenzó en Ramón Benzano y Federico Vidiela, en la zona del Parque Batlle , cuando el hombre se ofreció a estacionarle el auto a una mujer y se dio a la fuga en el vehículo.

Tras realizar la denuncia, efectivos de la Zona Operacional II y de la Brigada de Automotores realizaron un seguimiento y ubicaron al vehículo en la zona de la rambla. A partir de ese momento se inició una persecución que terminó en la rambla Presidente Wilson, en la zona del Parque Rodó , cuando el conductor perdió el dominio, subió la vereda y chocó contra un banco.

Seguí leyendo Robaron la recaudación del clásico entre Salto y Artigas; delincuente encañonó a funcionario y se llevó $92.000

El hombre intentó huir a pie, pero fue reducido y detenido por la Policía. Resultó con una lesión leve durante la detención y recibió asistencia médica, informó la Policía. Los efectivos lograron recuperar el vehículo y los demás objetos sustraídos a la víctima.

La Fiscalía de turno investiga el caso.