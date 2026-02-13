RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cardama tras el anuncio del gobierno: "Se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir"

El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes la rescisión del contrato con el astillero español por las patrullas oceánicas.

El empresario español Mario Cardama aseguró que "se ha procedido de manera muy incorrecta" desde el Estado uruguayo, que resolvió rescindir el contrato para la construcción de las patrullas oceánicas.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora., de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”, sostuvo el empresario a Subrayado tras el anuncio del gobierno en conferencia de prensa.

El presidente Yamandú Orsi anunció que el gobierno uruguayo iniciará cuatro acciones: "Rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio del Estado uruguayo, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, anunció.

García afirmó que decisión de rescindir el contrato con Cardama busca "destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"

