Cardama tras el anuncio del gobierno: "Se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir"

El empresario español Mario Cardama aseguró que "se ha procedido de manera muy incorrecta" desde el Estado uruguayo, que resolvió rescindir el contrato para la construcción de las patrullas oceánicas.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora., de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”, sostuvo el empresario a Subrayado tras el anuncio del gobierno en conferencia de prensa.