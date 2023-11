Peñarol y Plaza Colonia empataron sin goles en el regreso de Diego Aguirre como entrenador

Este es el quinto partido que Peñarol no logra obtener una victoria. Con este resultado pierde la punta de la Tabla Anual y se aleja en el Clausura.

El técnico Diego Aguirre manifestó su alegría por el regreso al club y dijo que hay que tratar de ganar el próximo partido. "Estoy muy contento de estar y de ayudar en todo lo que pueda, no fue el debut que esperábamos, pero quedan cosas por mejorar", manifestó.

Y agregó: "No hubo mucho de nada, digamos, hubo momentos que salió alguna cosa y otros que no (...) me imaginaba otra cosa".

Por su parte, el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, dijo que se vuelven a Colonia con la frente en alto porque dieron todo. "Por la situación que estamos nos cuesta festejar, es una pena porque creo que los jugadores hicieron un gran partido (...) hubo premio al esfuerzo, se trabajó el partido, se dejó todo, seguimos peleando hasta que los números den", expresó.

Alineaciones:

Peñarol: Guillermo De Amores; Pedro Milans, Andrés Madruga, Léo Coelho, Lucas Hernández; Sebastián Cristóforo, Damián García; Sebastián Rodríguez, Santiago Díaz, Brian Mansilla y Matías Arezo. Director técnico:Diego Aguirre.

Plaza Colonia: Kevin Dawson; Ezequías Redín, Nicolás Olivera, Haibrany Ruiz Díaz, Lucas Rodríguez, Valentín Amoroso, Nicolás Ayala, Diego Villalba, Natanael Guzmán, Lucas Carrizo y Christian Ebere. Director técnico: Sebastián Díaz.

Cambios:

Peñarol: 45' Matías Aguirregaray x Milans, 58' Ángel González x S. Díaz y José Neris x Mansilla, 67' Carlos Sánchez x Cristóforo y 73' Santiago Homenchenko x L. Hernández.

Plaza Colonia: 9' Álvaro Brun x Villalba, 61' Luciano Cosentino x Guzmán y Nicolás Brum x Amoroso y 86' Santiago Paiva x Carrizo.

Fotos: Foco Uy