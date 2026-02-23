RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO APERTURA

Peñarol lo dio vuelta y se quedó con una trabajosa victoria ante Deportivo Maldonado, como local

Peñarol volvió al triunfo ante Deportivo Maldonado, como local: lo dio vuelta con goles de Arezo y Leo Fernández, en el segundo tiempo.

Leo Fernández le dio la victoria a Peñarol ante Deportivo Maldonado. Foto: FocoUy

El aurinegro tuvo un mal primer tiempo que terminó con derrota parcial 0-1.

En el segundo tiempo, y con tres cambios, Peñarol lo dio vuelta. El empate lo hizo Arezo y el gol del triunfo lo convirtió su máxima figura, Leo Fernández: 2-1 final, victoria y quinta ubicación de la tabla compartida con Deportivo Maldonado y Danubio.

El Apertura lo lidera Central Español con tres victorias y tres partidos (9 puntos), seguido de Defensor Sporting y Nacional, con 7.

La próxima fecha es el clásico. Se juega en el Gran Parque Central el domingo 1 de marzo desde la hora 19:30.

Nacional también llega con victoria tras vencer en Durazno a Progreso por la fecha 3.

El antecedente inmediato entre Nacional y Peñarol es el clásico por la Supercopa Uruguaya este verano. Fue triunfo aurinegro en la tanda de penales tras un empate sin goles en 120 minutos.

