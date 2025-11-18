Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para las finales: los precios van de $200 a $2.150

Peñarol y Nacional ponen a la venta este martes las entradas para los partidos de local que jugará cada uno, en la ida y en la vuelta de la final del Campeonato Uruguayo 2025. Primero se jugará en el estadio Campeón del Siglo y la definición será en el Gran Parque Central .

Las finales serán los domingos 23 y 30. Y los precios van de $200 a $2.150.

Los socios de Peñarol tendrán 48 horas de exclusividad para adquirir las entradas, mientras que los de nacional, 24 horas, a precios menores que las generales.

Los socios aurinegros podrán comprar sus entradas por Tickantel desde la hora 13:00 de este martes. En tanto, las generales, se pondrán a la venta el jueves desde la misma hora.

Los precios que marcó Peñarol son los siguientes:

Socios/Generales

Cataldi $450/$700

Guelfi $250/$450

Damiani $700/$1.000

Henderson $1.200/$1.700

Palquistas y Butaquistas canjean por la aplicación CAPP.

Si los generales sacan las entradas luego del viernes, los precios son más caros, llegando, por ejemplo, la Henderson, a costar $2.150 (ver detalle abajo).

image

Nacional pone a la venta las entradas al mediodía a través de nacional.uy. Los precios, publicados inicialmente por el periodista de Subrayado Martín Charquero, son los siguientes:

Socios/Generales

Abdon Porte $200/$450

Atilio lat. $300/$650

Atilio cen. $400/$900

Codo $300/$650

Delgado $500/$1.100

Scarone $200/$450

Butaquistas $200 (se abona con su próxima cuota social)

Palquistas $6.000 (gastos comunes)