Peñarol y Nacional ponen a la venta este martes las entradas para los partidos de local que jugará cada uno, en la ida y en la vuelta de la final del Campeonato Uruguayo 2025. Primero se jugará en el estadio Campeón del Siglo y la definición será en el Gran Parque Central.
Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para las finales: los precios van de $200 a $2.150
Desde este martes, los socios tienen varias horas para sacar las entradas de manera exclusiva. Los partidos son únicamente con público local.
Las finales serán los domingos 23 y 30. Y los precios van de $200 a $2.150.
Los socios de Peñarol tendrán 48 horas de exclusividad para adquirir las entradas, mientras que los de nacional, 24 horas, a precios menores que las generales.
Javier Burgos será el árbitro principal del clásico en el Campeón del Siglo; Jonathan Fuentes irá al VAR
Los socios aurinegros podrán comprar sus entradas por Tickantel desde la hora 13:00 de este martes. En tanto, las generales, se pondrán a la venta el jueves desde la misma hora.
Los precios que marcó Peñarol son los siguientes:
Socios/Generales
Cataldi $450/$700
Guelfi $250/$450
Damiani $700/$1.000
Henderson $1.200/$1.700
Palquistas y Butaquistas canjean por la aplicación CAPP.
Si los generales sacan las entradas luego del viernes, los precios son más caros, llegando, por ejemplo, la Henderson, a costar $2.150 (ver detalle abajo).
Nacional pone a la venta las entradas al mediodía a través de nacional.uy. Los precios, publicados inicialmente por el periodista de Subrayado Martín Charquero, son los siguientes:
Socios/Generales
Abdon Porte $200/$450
Atilio lat. $300/$650
Atilio cen. $400/$900
Codo $300/$650
Delgado $500/$1.100
Scarone $200/$450
Butaquistas $200 (se abona con su próxima cuota social)
Palquistas $6.000 (gastos comunes)
