Javier Burgos será el árbitro principal del clásico en el Campeón del Siglo; Jonathan Fuentes irá al VAR

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó este martes —un día antes que lo habitual— a los siete jueces para la primera final del Campeonato Uruguayo 2025, que se disputará el próximo domingo desde las 16:30 horas en el estadio Campeón del Siglo .

Javier Burgos será el árbitro principal. Sus asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Llarena. El cuarto será Leandro Lasso.

En tanto, en el VAR estarán Jonathan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.

Este año, Burgos ya tuvo dos clásicos como árbitro principal: el de la Supercopa en enero y el de la segunda fecha del Torneo Clausura en agosto. El primero fue el del penal a favor de los tricolores y el segundo fue en el que los aurinegros golearon 3-0 en su casa.

La semana que viene serán designados los otros siete jueces para el partido de vuelta.

Este martes, Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para ambas finales; los precios van de $200 a $2.150.