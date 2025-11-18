El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó este martes —un día antes que lo habitual— a los siete jueces para la primera final del Campeonato Uruguayo 2025, que se disputará el próximo domingo desde las 16:30 horas en el estadio Campeón del Siglo.
Javier Burgos será el árbitro principal del clásico en el Campeón del Siglo; Jonathan Fuentes irá al VAR
Ya fueron designados los siete árbitros para el encuentro del próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo, donde solo habrá público local.
Javier Burgos será el árbitro principal. Sus asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Llarena. El cuarto será Leandro Lasso.
En tanto, en el VAR estarán Jonathan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.
Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para las finales: los precios van de $200 a $2.150
Este año, Burgos ya tuvo dos clásicos como árbitro principal: el de la Supercopa en enero y el de la segunda fecha del Torneo Clausura en agosto. El primero fue el del penal a favor de los tricolores y el segundo fue en el que los aurinegros golearon 3-0 en su casa.
La semana que viene serán designados los otros siete jueces para el partido de vuelta.
