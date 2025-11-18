RECIBÍ EL NEWSLETTER
Javier Burgos será el árbitro principal del clásico en el Campeón del Siglo; Jonathan Fuentes irá al VAR

Ya fueron designados los siete árbitros para el encuentro del próximo domingo en el Estadio Campeón del Siglo, donde solo habrá público local.

Foto: FocoUy. Javier Burgos, árbitro.

Foto: FocoUy. Javier Burgos, árbitro.

Foto: FocoUy. Javier Burgos, árbitro.

El Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó este martes —un día antes que lo habitual— a los siete jueces para la primera final del Campeonato Uruguayo 2025, que se disputará el próximo domingo desde las 16:30 horas en el estadio Campeón del Siglo.

Javier Burgos será el árbitro principal. Sus asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Llarena. El cuarto será Leandro Lasso.

En tanto, en el VAR estarán Jonathan Fuentes, Santiago Motta y Richard Trinidad.

Imagen: Subrayado. Fotos: FocoUy. 
Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para las finales: los precios van de $200 a $2.150

Este año, Burgos ya tuvo dos clásicos como árbitro principal: el de la Supercopa en enero y el de la segunda fecha del Torneo Clausura en agosto. El primero fue el del penal a favor de los tricolores y el segundo fue en el que los aurinegros golearon 3-0 en su casa.

La semana que viene serán designados los otros siete jueces para el partido de vuelta.

Este martes, Peñarol y Nacional pusieron a la venta las entradas para ambas finales; los precios van de $200 a $2.150.

