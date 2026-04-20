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Peñarol y Juventud empataron 2 a 2 en la fecha 12 del Apertura, que se jugó en el Campeón del Siglo

Los goles fueron de Renzo Rabino y Fernando Mimbacas para Juventud; de Abel Hernández y Leandro Umpierrez para Peñarol.

Peñarol VS Juventud. Foto: Foco UY

Peñarol VS Juventud. Foto: Foco UY

Peñarol empató ante Juventud de Las Piedras este lunes, por la 12º fecha del Torneo Apertura, en el Campeón del Siglo.

El primer tiempo iba sin goles, hasta que en el tiempo añadido hubo gol de Juventud y el partido quedó 1 a 0. El autor fue Renzo Rabino.

El gol del empate llegó a los siete minutos del segundo tiempo, y fue de Abel Hernández.

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El marcador se mantuvo con empate hasta los 32' del segundo tiempo. Entonces, Fernando Mimbacas marcó la diferencia para su equipo y Juventud pasó a ganar 2 a 1.

Poco después, a los 37 de ese segmento, fue Leandro Umpiérrez quien hizo gol y Peñarol volvió a empatarle al visitante.

Este lunes, el equipo inicial de Diego Aguirre fue con Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Leandro Umpierrez, Luis Angulo y Abel Hernández. En el banco estaban Sebastián Britos, Kevin Rodriguez, Matías González, Lucas Hernández, Diego Laxalt, Jesús Trindade, Gastón Togni, Stiven Muhletaler, Franco González y Facundo Batista.

Por su parte, Juventud de las Piedras jugó con Sebastián Sosa, Ángel Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini, Facundo Perez, Leonel Roldán, Pablo Lago, Fernando Mimbacas y Alejo Cruz. Los suplentes fueron Nicolás Rossi, Franco Risso, Valentin Barrios, Ramiro Peralta, Mateo Izaguirre, Gonzalo Gomez, Gastón Pereiro, Juan Martín Boselli, Sebastián Guerrero y Marcelo Pérez.

El árbitro principal era Alberto Feres.

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