Peñarol sufrió un duro golpe este jueves al perder 2-1 ante Platense en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, un resultado que lo deja comprometido en la tabla. Además corta una racha aurinegra de 22 partidos sin derrotas en su estadio: la última vez había sido en 2017 frente a Palmeiras.
Peñarol perdió con Platense en el Campeón del Siglo y se complicó en la Copa Libertadores
El aurinegro cayó 2-1, sumó apenas un punto en dos fechas y cortó un invicto de 22 partidos en su estadio por Libertadores.
El equipo de Diego Aguirre, que no contó con Leonardo Fernández, su principal generador de juego, tuvo dificultades para generar situaciones y lo sintió durante gran parte del encuentro. A los 21 minutos, Guido Mainero puso en ventaja a El Calamar.
A los 57 minutos llegó al empate tras una jugada que inició Franco Escobar por derecha, siguió Miguel Angulo y terminó con asistencia para Matías Arezo, que definió para el 1-1.
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Sin embargo, cinco minutos después, Eric Remedi cometió una mano en el área y el árbitro sancionó penal. Franco Zapiola convirtió a los 62 minutos para poner el 2-1 definitivo.
Peñarol suma un punto de seis posibles en el grupo, tras el empate 1-1 en el debut ante Independiente de Santa Fe en Colombia, y quedó en la tercera posición, igualado con el equipo colombiano. Platense, en tanto, llegó a tres unidades.
El próximo desafío de Peñarol será clave: el 30 de abril visitará a Corinthians, líder del grupo, con la obligación de sumar para mantenerse con chances de clasificación.
El capitán Maximiliano Olivera reconoció las dificultades del equipo: "Nunca fuimos la gran cosa en tema de juego. Hoy obviamente nos faltó hacer más jugada y tener más conexión con la parte delantera. Nos faltó el nexo que siempre tenemos en Leo (Fernández)".
Por su parte, el entrenador Diego Aguirre fue autocrítico: “No pudimos generar prácticamente situaciones, la idea fue buscar variantes para encontrar un juego más asociado. En el momento que conseguimos el empate, tenemos la fatalidad del penal y después no pudimos encontrar los caminos". Agregó: “Es una derrota dura, quedan muchos partidos y tenemos que intentar revertir, ganando un partido afuera. No estamos acostumbrados a perder en casa”.
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