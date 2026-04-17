Peñarol perdió con Platense en el Campeón del Siglo y se complicó en la Copa Libertadores

Peñarol sufrió un duro golpe este jueves al perder 2-1 ante Platense en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores, un resultado que lo deja comprometido en la tabla. Además corta una racha aurinegra de 22 partidos sin derrotas en su estadio: la última vez había sido en 2017 frente a Palmeiras.

El equipo de Diego Aguirre, que no contó con Leonardo Fernández, su principal generador de juego, tuvo dificultades para generar situaciones y lo sintió durante gran parte del encuentro. A los 21 minutos, Guido Mainero puso en ventaja a El Calamar.

A los 57 minutos llegó al empate tras una jugada que inició Franco Escobar por derecha, siguió Miguel Angulo y terminó con asistencia para Matías Arezo, que definió para el 1-1.

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Sin embargo, cinco minutos después, Eric Remedi cometió una mano en el área y el árbitro sancionó penal. Franco Zapiola convirtió a los 62 minutos para poner el 2-1 definitivo.

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Peñarol suma un punto de seis posibles en el grupo, tras el empate 1-1 en el debut ante Independiente de Santa Fe en Colombia, y quedó en la tercera posición, igualado con el equipo colombiano. Platense, en tanto, llegó a tres unidades.

El próximo desafío de Peñarol será clave: el 30 de abril visitará a Corinthians, líder del grupo, con la obligación de sumar para mantenerse con chances de clasificación.

El capitán Maximiliano Olivera reconoció las dificultades del equipo: "Nunca fuimos la gran cosa en tema de juego. Hoy obviamente nos faltó hacer más jugada y tener más conexión con la parte delantera. Nos faltó el nexo que siempre tenemos en Leo (Fernández)".

Por su parte, el entrenador Diego Aguirre fue autocrítico: “No pudimos generar prácticamente situaciones, la idea fue buscar variantes para encontrar un juego más asociado. En el momento que conseguimos el empate, tenemos la fatalidad del penal y después no pudimos encontrar los caminos". Agregó: “Es una derrota dura, quedan muchos partidos y tenemos que intentar revertir, ganando un partido afuera. No estamos acostumbrados a perder en casa”.