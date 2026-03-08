Peñarol y Danubio empataron 1 a 1 en el Campeón del Siglo, por la Fecha 5

Peñarol y Danubio. Foto: Foco UY

El sábado hubo empate en el Campeón del Siglo, en la 5ª Fecha de la Liga AUF Uruguay. Peñarol empató con Danubio en un 1 a 1.

El gol de visitante fue casi al arranque del primer tiempo, de Enzo Cabrera, a los 9 minutos. Hubo duda, el VAR lo revisó, pero finalmente el marcador quedó abierto.

Así se cerró el primer tiempo, con un aurinegro que no pudo igualar el marcador hasta los 32 minutos, con gol de Luis Angulo. Y así llegó el resultado hasta el final, que tuvo más de 5 minutos de alargue.

Los detalles: Embed