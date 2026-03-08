RECIBÍ EL NEWSLETTER
Peñarol y Danubio empataron 1 a 1 en el Campeón del Siglo, por la Fecha 5

El partido tuvo goles de Enzo Cabrera en Danubio y de Luis Angulo en Peñarol.

Peñarol y Danubio. Foto: Foco UY

Peñarol y Danubio. Foto: Foco UY

El gol de visitante fue casi al arranque del primer tiempo, de Enzo Cabrera, a los 9 minutos. Hubo duda, el VAR lo revisó, pero finalmente el marcador quedó abierto.

Así se cerró el primer tiempo, con un aurinegro que no pudo igualar el marcador hasta los 32 minutos, con gol de Luis Angulo. Y así llegó el resultado hasta el final, que tuvo más de 5 minutos de alargue.

