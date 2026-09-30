Peñarol y City Torque empataron 1-1 en el Centenario por el partido pendiente de la 1° fecha del Clausura

Peñarol y Montevideo City Torque empataron 1-1 en el estadio Centenario por la fecha primera fecha postergada del Torneo Clausura.

El gol de Peñarol fue convertido por Matías Arezo, a los 20'. Para la visita anotó Esteban Obregón, a los 22'.

Los dirigidos por Diego Aguirre obtuvieron un punto y siguen líderes de la Tabla Anual, con 59. El equipo de Marcelo Méndez está en la tercera ubicación con 54 unidades.

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En lo que respecta a la tabla del Torneo Clausura, Montevideo City Torque suma 19 y está primero. Peñarol está tercero con 16 unidades.

Después de cinco partidos seguidos sin su público, el carbonero volvió con su hinchada al máximo escenario del fútbol uruguayo.

En la próxima fecha, Peñarol se enfrenta a Racing en el estadio Centenario, mientras que Montevideo City Torque se mide con Nacional.

El encuentro estuvo arbitrado por Javier Feres y el VAR estuvo a cargo de Daniel Fedorczuk.