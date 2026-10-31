Peñarol volvió a perder puntos al empatar 1-1 con Wanderers, pero sigue líder de la tabla Anual

Peñarol recibió este sábado a Wanderers en el Parque Saroldi (como local), urgido de una recuperación futbolística y una victoria que le permitiera mantenerse líder de la tabla Anual, que es a lo que se aferra el equipo de Diego Aguirre para estar en la definición del campeonato 2026.

La victoria no se dio y el aurinegro volvió a perder puntos, pero de una manera que tiene algo de positivo, porque iba perdiendo 0-1 (gol de Facundo Lavandeira en el minuto 72) y el empate llegó en el minuto 90 por parte de Luis Angulo.

Ahí se agregaron 5 minutos más pero el empate no se movió y Peñarol dejó dos puntos otra vez, o rescató uno, que lo deja aún como líder de la Anual, con 65 puntos.

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Deportivo Maldonado tiene 62 puntos y si gana el lunes iguala al aurinegro cuando faltarán dos fechas para el final del Clausura.

En el Clausura Peñarol perdió pie (lleva cinco partidos sin ganar) y con 22 puntos está a 5 del puntero, Liverpool, que tiene 27.

Tras el partido, en declaraciones a AUF TV, Diego Aguirre dijo que solo resta "ganar lo que queda".

"Fue un punto valioso, en un partido muy duro. El punto es rescatable, pero hay que trabajar. Hay que meter, trabajar y tratar de ganar lo que queda. Esto se saca ganando lo que viene", dijo el DT de Peñarol, que tiene dos fechas más por delante para intentar mantener la ventaja en la Anual y así estar en la definición del Uruguayo 2026.

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