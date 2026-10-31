RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANGULO LO EMPATÓ a los 90'

Peñarol volvió a perder puntos al empatar 1-1 con Wanderers, pero sigue líder de la tabla Anual

Peñarol lidera la Anual con 65 puntos y tiene a Deportivo Maldonado pisándole los talones, con 62. En el Clausura, los de Diego Aguirre perdieron pie y con 22 puntos están 5 abajo del puntero Liverpool.

Peñarol - Wanderers. FocoUy

Peñarol - Wanderers. FocoUy

Abel Hernández en Peñarol - Wanderers. FocoUy

Abel Hernández en Peñarol - Wanderers. FocoUy

focouy-diego-aguirre-central-español-maldonado

Peñarol recibió este sábado a Wanderers en el Parque Saroldi (como local), urgido de una recuperación futbolística y una victoria que le permitiera mantenerse líder de la tabla Anual, que es a lo que se aferra el equipo de Diego Aguirre para estar en la definición del campeonato 2026.

La victoria no se dio y el aurinegro volvió a perder puntos, pero de una manera que tiene algo de positivo, porque iba perdiendo 0-1 (gol de Facundo Lavandeira en el minuto 72) y el empate llegó en el minuto 90 por parte de Luis Angulo.

Ahí se agregaron 5 minutos más pero el empate no se movió y Peñarol dejó dos puntos otra vez, o rescató uno, que lo deja aún como líder de la Anual, con 65 puntos.

Foto: FocoUy. Partido de julio de 2026 entre Nacional y Danubio en Jardines del Hipódromo.
Seguí leyendo

Nacional visita a Danubio obligado a ganar para seguir en carrera por el Clausura

Deportivo Maldonado tiene 62 puntos y si gana el lunes iguala al aurinegro cuando faltarán dos fechas para el final del Clausura.

En el Clausura Peñarol perdió pie (lleva cinco partidos sin ganar) y con 22 puntos está a 5 del puntero, Liverpool, que tiene 27.

Tras el partido, en declaraciones a AUF TV, Diego Aguirre dijo que solo resta "ganar lo que queda".

"Fue un punto valioso, en un partido muy duro. El punto es rescatable, pero hay que trabajar. Hay que meter, trabajar y tratar de ganar lo que queda. Esto se saca ganando lo que viene", dijo el DT de Peñarol, que tiene dos fechas más por delante para intentar mantener la ventaja en la Anual y así estar en la definición del Uruguayo 2026.

Titulares: así salió Peñarol a la cancha del Saroldi

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO DE MONTEVIDEO

Allanamiento en vivienda e inspección de vehículo permitió incautar mercadería de contrabando valuada en $2.800.000
LLAMADO LABORAL

Ministerio del Interior llama a concurso para cubrir vacantes de operadores de cámaras de videovigilancia
COLONIA Y MINAS

Choque entre un ómnibus y un taxi en el Cordón dejó a los dos conductores y nueve pasajeros lesionados
VIERNES 6 Y SÁBADO 7

Todos los cortes de tránsito y desvíos de ómnibus en Montevideo por la visita del papa León XIV
FLORIDA

Dos condenados por estafa al engañar a aseguradoras con accidentes simulados para cobrar las pólizas

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
inumet

Montevideo y otras zonas del sur del país están bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes
Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal video
tragedia en muelle del anglo

Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado mientras circulaba en moto en Cerro Norte; buscan a ocupantes de un auto

Dejá tu comentario