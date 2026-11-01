En Argentina, Boca y River se enfrentan en un superclásico clave para la lucha por el título

Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más populares de Argentina, se enfrentarán este domingo a las 15:00 en La Bombonera en una nueva edición del superclásico. El partido puede ser determinante en la lucha por el título del torneo Clausura.

Boca llegará al encuentro en un buen momento y con posibilidades de pelear por cuatro títulos. El equipo de Rodolfo Arruabarrena disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre en Barranquilla; jugará las semifinales de la Copa Argentina, ya aseguró su lugar en los playoffs del Clausura y lidera la Tabla Anual.

A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, ese primer puesto también le permitiría quedarse con el título de Liga.

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River, en cambio, llega golpeado por una temporada sin títulos y marcada por eliminaciones tempranas en los torneos locales y las copas internacionales. Sin embargo, todavía tiene la posibilidad de rescatar algo del año y para eso necesita derrotar a su eterno rival.

Con objetivos distintos, ambos equipos afrontan el clásico con la mirada puesta en la Tabla Anual, además de sus aspiraciones en el Clausura.

Boca lidera con 57 puntos, los mismos que Argentinos Juniors. Detrás aparecen Rosario Central, con 56; Vélez, con 55; Instituto e Independiente Rivadavia, con 53; y River, con 52.

Un triunfo le permitiría a Boca mantenerse en lo más alto y acercarse a conquistar un título que se le niega desde hace más de tres años. Un empate o una derrota, en cambio, lo dejarían expuesto a ser superado por sus perseguidores.

River atraviesa su mejor momento de las últimas semanas. Con cinco victorias en sus últimos siete partidos, recuperó terreno y, aunque el título parece fuera de alcance, un triunfo en el superclásico lo dejaría con posibilidades de pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

La previa también estuvo marcada por diferencias institucionales. River desistió de participar en la conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga, en medio de su distanciamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El club justificó la decisión en su rechazo al nuevo formato aprobado para los torneos de primera división de 2027. Su presidente, Stefano Di Carlo, lo calificó como «una mejora cosmética que no resuelve el problema de fondo».

River, distanciado de la conducción de la AFA que lidera Claudio Tapia, pretende que el campeonato de primera división tenga no más de 20 equipos. La propuesta no encontró respaldo en el resto de la dirigencia, con excepción de Estudiantes de La Plata.

Por otro lado, el superclásico podría reunir a seis campeones del mundo con Argentina en Catar 2022 sobre el césped de La Bombonera.

Boca contará con su capitán, Leandro Paredes, mientras que River tendría a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

El único antecedente similar se remonta a 1981, cuando River reunió a cuatro campeones del mundo en Argentina 1978: Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Norberto Alonso y Mario Kempes. En el segundo tiempo también ingresó René Houseman, por lo que fueron cinco los integrantes de aquel plantel mundialista que participaron del partido.

FUENTE: AFP.