Peñarol volvió a la victoria con dos goles de Abel Hernández en el debut de Darío Rodríguez como técnico

El técnico de City Torque, Lucas Nardi, expresó su disconformidad con el arbitraje. "Nosotros nos jugamos nuestro trabajo, entrenamos toda la semana, nos jugamos cosas importantes, me parece que lo vieron todos, no entiendo por qué no lo cobra", dijo, haciendo referencia a un penal que no fue cobrado por el juez Tejera. Y añadió: "Las manos son interpretación del árbitro (...) que no jueguen con el trabajo nuestro".