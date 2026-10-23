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ESTADIO CENTENARIO

Peñarol volvió a dejar puntos tras empatar sin goles ante Juventud por la 12° fecha del Clausura

El carbonero no pudo sumar unidades para ambas tablas. En el Clausura está cuarto con 21 y primero en la Anual con 64.

Foco Uy

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Peñarol empató 0-0 ante Juventud de las Piedras en el estadio Centenario por la 12 fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Diego Aguirre estaban obligados a ganar para poder sumar ya que llegaron al máximo escenario del fútbol uruguayo luego de cuatro partidos sin conocer la victoria.

A los 90' fue expulsado Brian Barboza y se pierde en partido ante Wanderers de la próxima fecha en el parque Federico Omar Saroldi.

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"Si no estás en el lío nunca te van a dar a tí", dijo uruguayo con la camiseta de Peñarol captado caminando en disturbios en Francia

El mirasol está cuarto con 21 unidades por debajo de Liverpool (24), Nacional (23) y Torque (22). En la Tabla Anual está primero con 64 puntos.

El DT no contó con Eduardo Darias por acumulación de cinco amarillas y Jesús Trindade por expulsión.

El encuentro estuvo arbitrado por Andrés Matonte y el VAR estuvo a cargo de Jonathan Fuentes.

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