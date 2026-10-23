Un siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 13:00 de este viernes, en Boca del Cufré, departamento de San José.
Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres fueron trasladados a centros médicos
El siniestro de tránsito fatal ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en Boca del Cufré, departamento de San José.
Un motorhome circulaba por la ruta 1, de este a oeste, cuando a la altura del kilómetro 101.300 chocó de manera fronto-lateral con un camión que pretendía ingresar a la arteria desde el camino Boca del Cufré, informó Policía Caminera.
La víctima fatal fue una mujer de 51 años que iba como acompañante en el motorhome. Junto a ella iban el conductor -53 años, sin lesiones y alcoholemia resultado cero- y otros dos hombres -uno de 62 fue trasladado en estado de shock a un centro médico-.
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El conductor del camión, un hombre de 36 años, resultó politraumatizado y también fue trasladado a un centro asistencial.
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