"Si no estás en el lío nunca te van a dar a tí", dijo uruguayo con la camiseta de Peñarol captado caminando en disturbios en Francia

En medio de los disturbios que sacudieron Francia en los últimos días, un joven uruguayo que llevaba puesta la camiseta de Peñarol se volvió viral por una imagen llamativa e inesperada.

En lugar de correr o alterarse por los enfrentamientos, decidió caminar tranquilamente para evitar que la Policía o los manifestantes pensaran que estaba involucrado en el lío.

"Yo salía de un museo, nada que ver, estaba con otra persona pasando un lindo día y en eso caí con toda la tranquilidad salí en el video ese, pero me sorprendió mucho, quedamos muy asombrados con mi abuela, con toda mi familia que este video se vaya tan viral", comentó Felipe Alvariza.

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Y añadió: "La situación era muy complicada, pero yo me quedé muy tranquilo y pensé que cualquier cosa si no estás en el lío nunca te van a dar a tí, ¿no?".

Felipe contó que nació en Francia y que sus padres se fueron a ese país en busca de una mejor calidad de vida. Trabaja en su empresa desarrollando aplicaciones.

Si bien nunca vivió en Uruguay, asegura que su familia le trasmitió el amor por Peñarol. "Viví toda la vida con ese amor y hoy por hoy Peñarol es todo", afirmó.