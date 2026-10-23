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MAL TIEMPO

Fin de semana con tormentas y lluvias hasta el domingo inclusive; adelanta Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tormentas, lluvias y lloviznas durante todo el fin de semana, con temperaturas que descienden hacia el domingo. Los detalles día a día.

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas el fin de semana. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé tormentas, lluvias y lloviznas durante todo el fin de semana, con temperaturas que descienden hacia el domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias en las zonas norte y noreste. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida, todavía con lluvias en las zonas norte y este, e inestable la zona costera hacia la noche.

El sábado se espera un inicio de jornada inestable con lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en forma temporaria en el sur y este. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad y algunas tormentas y lluvias aisladas en el norte, desmejorando nuevamente en el resto del país hacia tardecita y noche.

fin de semana con lluvias aisladas y periodos donde mejora algo el tiempo; el informe de nubel cisneros
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Fin de semana con lluvias aisladas y períodos donde mejora algo el tiempo; el informe de Nubel Cisneros

El domingo la mañana estará inestable con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo nublado, persistiendo en las primeras horas algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente con descenso de temperatura.

Viernes 23

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Sábado 24

Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Domingo 25

Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

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