Adolescente de 13 años que mató a puñaladas a su abuela en Casavalle fue condenada a cinco años de internación en Inisa

Una adolescente de 13 años fue condenada este jueves a cinco años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por matar a puñaladas a su abuela, de 81 años, el 26 de julio en Casavalle.

El homicidio ocurrió en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en avenida San Martín y Aparicio Saravia.

Ese día, la madre de la adolescente llamó a la Policía porque su hija le había comunicado que su abuela se había suicidado. Sin embargo, la anciana tenía 10 puñaladas: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.

El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los investigadores encontraron junto al cuerpo un cuchillo que estaba limpio y un trapo con sangre.

La adolescente cambió varias veces su versión de lo sucedido. Primero dijo a los investigadores que su abuela se había lastimado ella misma. Luego sostuvo que había intentado ayudarla y que también la había lastimado. Finalmente, afirmó que había recibido órdenes de herirla a través de un juego en línea.

La adolescente fue detenida y sometida a pericias psiquiátricas. Finalmente, este jueves la Justicia la condenó por el asesinato de su abuela y le impuso cinco años de internación en el Inisa.