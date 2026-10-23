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asesinato en julio

Adolescente de 13 años que mató a puñaladas a su abuela en Casavalle fue condenada a cinco años de internación en Inisa

La víctima tenía 81 años y recibió 10 puñaladas el 26 de julio en un apartamento en Casavalle.

Foto: Subrayado. Escena donde ocurrió el homicidio en Casavalle.

Foto: Subrayado. Escena donde ocurrió el homicidio en Casavalle.

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Una adolescente de 13 años fue condenada este jueves a cinco años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por matar a puñaladas a su abuela, de 81 años, el 26 de julio en Casavalle.

El homicidio ocurrió en un apartamento de un complejo de viviendas ubicado en avenida San Martín y Aparicio Saravia.

Ese día, la madre de la adolescente llamó a la Policía porque su hija le había comunicado que su abuela se había suicidado. Sin embargo, la anciana tenía 10 puñaladas: tres en el pecho, una en el abdomen, cuatro en el cuello, una en la cabeza y otra en la mano derecha.

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El caso fue asumido por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los investigadores encontraron junto al cuerpo un cuchillo que estaba limpio y un trapo con sangre.

La adolescente cambió varias veces su versión de lo sucedido. Primero dijo a los investigadores que su abuela se había lastimado ella misma. Luego sostuvo que había intentado ayudarla y que también la había lastimado. Finalmente, afirmó que había recibido órdenes de herirla a través de un juego en línea.

La adolescente fue detenida y sometida a pericias psiquiátricas. Finalmente, este jueves la Justicia la condenó por el asesinato de su abuela y le impuso cinco años de internación en el Inisa.

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