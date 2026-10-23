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CHACARITA DE LOS PADRES

Capturaron a Agustín Cuello, que había fugado del Inisa, donde estaba internado por varios homicidios

El delincuente fue detenido en el marco de varios allanamientos realizados en las inmediaciones de Senda 4 y Senda 2, en la zona del barrio Chacarita de los Padres.

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Personal del Departamento de Homicidios capturó este viernes a Agustín Cuello, de 20 años, que se había fugado el 6 de octubre de dependencias del Inisa de avenida José Belloni, donde estaba internado por varios homicidios, entre ellos, el del policía Joel Rodríguez el año pasado y otro ocurrido antes en La Cruz de Carrasco.

El delincuente fue detenido en el marco de varios allanamientos realizados en las inmediaciones de Senda 4 y Senda 2, en la zona del barrio Chacarita de los Padres. El procedimiento del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos contó con la colaboración de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y de un helicóptero de Aviación Policial.

En el operativo se incautaron armas, de acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado.

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Cuello tiene 15 indagatorias por los delitos de lesiones personales; vandalismo; hurto; violencia doméstica; rapiña; armas, municiones y explosivos; y homicidio.

El 13 de diciembre de 2023, siendo menor, fue detenido por el homicidio de un adolescente de 15 años asesinado a tiros en su casa frente a su madre en la Cruz de Carrasco. Por este crimen fue internado en dependencias del Inisa.

Luego, el 17 de febrero de 2025 se fugó con otro interno, de 19 años, durante una salida autorizada a una piscina en Canelones. A los 30 minutos de la fuga, su compañero Antuan, quien también estaba recluido por homicidio, apareció muerto en Maroñas. Para la Policía, Cuello estuvo relacionado con el crimen.

El 11 de julio de 2025, mientras permanecía prófugo, Cuello participó del asalto al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto, próximo al Molino de Pérez, en Punta Gorda.

Tras los asesinatos, el Departamento de Homicidios realizó un megaoperativo con 20 allanamientos en la Cruz de Carrasco, donde detuvo a Cuello y fue enviado al Inisa, de donde se fugó a principio de este mes, hasta que este viernes fue recapturado.

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